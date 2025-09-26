Gastspiel beim FFV Göcklingen DSG Breitenthal kann den nächsten Schritt machen 26.09.2025, 11:22 Uhr

i Symbolbild Daniel Karmann/dpa

Legen die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal nach zwei Heimsiegen nun einen Auswärtsdreier nach? In Insheim bei Fortuna Göcklingen ist das zumindest nicht unmöglich.

Gut aus den Startlöchern gekommen sind die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal. Drei Partien hat das Team von Trainer Julian Mach bisher bestritten, und es stehen schon zwei Siege au dem Konto. Zum Vergleich: In der kompletten vergangenen Saison schafften die Breitenthalerinnen in 24 Spielen überhaupt nur vier Dreier.







