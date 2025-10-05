Den dritten Sieg im dritten Heimspiel hat die DSG Breitenthal gelandet. Spektakulärer als gegen Aufsteiger FSG Wasgau dürfte so ein Dreier kaum möglich sein.
Was für eine spektakuläre und vogelwilde Partie bekamen die knapp 150 Zuschauer anlässlich der „Leckschmierkirb“ auf Breitenthals Höhen in der Frauenfußball-Verbandsliga geboten. Mit einer DSG Breitenthal, die in der Anfangsphase komplett neben sich stand und reichlich Dusel hatte, nicht höher als mit 0:2 nach nur einer Viertelstunde Spielzeit hinten zu liegen.