9:4-Sieg gegen die FSG Wasgau 
DSG Breitenthal jubelt nach vogelwilder Vorstellung
Symbolbild
Daniel Karmann/dpa

Den dritten Sieg im dritten Heimspiel hat die DSG Breitenthal gelandet. Spektakulärer als gegen Aufsteiger FSG Wasgau dürfte so ein Dreier kaum möglich sein.

Lesezeit 2 Minuten
Was für eine spektakuläre und vogelwilde Partie bekamen die knapp 150 Zuschauer anlässlich der „Leckschmierkirb“ auf Breitenthals Höhen in der Frauenfußball-Verbandsliga geboten. Mit einer DSG Breitenthal, die in der Anfangsphase komplett neben sich stand und reichlich Dusel hatte, nicht höher als mit 0:2 nach nur einer Viertelstunde Spielzeit hinten zu liegen.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport