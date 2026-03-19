Spannung in der Fußball-Verbandsliga: Die DSG Breitenthal will gegen Angstgegner SC Siegelbach II punkten und sich im Mittelfeld etablieren.
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Im Heimspiel am Samstag, um 17 Uhr, gegen den SC Siegelbach II haben die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal die nächste Chance, sich mit einem Dreier endgültig im gesicherten Mittelfeld zu etablieren. „Wir wollen dieses Spiel gewinnen, dürfen es aber auf keinen Fall verlieren“, ist sich DSG-Trainer Julian Mach der Bedeutung bewusst.