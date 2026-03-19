SC Siegelbach II ist Gast DSG Breitenthal ist heiß auf den Angstgegner Sascha Nicolay 19.03.2026, 13:58 Uhr

i DSG-Coach Julian Mach peilt mit seiner Equipe einen Heimsieg gegen den SC Siegelbach II an. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Spannung in der Fußball-Verbandsliga: Die DSG Breitenthal will gegen Angstgegner SC Siegelbach II punkten und sich im Mittelfeld etablieren.

Im Heimspiel am Samstag, um 17 Uhr, gegen den SC Siegelbach II haben die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal die nächste Chance, sich mit einem Dreier endgültig im gesicherten Mittelfeld zu etablieren. „Wir wollen dieses Spiel gewinnen, dürfen es aber auf keinen Fall verlieren“, ist sich DSG-Trainer Julian Mach der Bedeutung bewusst.







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