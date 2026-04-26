Die DSG Breitenthal hat ihre Serie fortgesetzt. Das Team von Trainer Julian Mach lieferte eine Gala-Vorstellung zu Hause und bleibt nach der Winterpause ungeschlagen.
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Weiterhin in einem starken Aufwind befindet sich Frauen-Fußball-Verbandsligist DSG Breitenthal, was sich diesmal mit dem hohen 7:1-Heimsieg gegen Tabeĺlen-Schlusslicht 1.FFC Ludwigshafen auch in Zahlen ausdrückte.Lediglich in der Anfangsphase hatte das Team von Trainer Julian Mach etwas Probleme, in die Partie hineinzufinden, aber der Doppelschlag von Ann-Sophie Brauer (15.