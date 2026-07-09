In einem packenden Testspiel unterlag Andernach gegen Bundesliga-Absteiger Essen mit 2:4. Trotz energischem Angriffspressing und sehenswerten Toren blieb der Erfolg aus.
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Insgesamt 18 Spielerinnen, darunter alle drei Torfrauen sowie sechs der sieben Neuzugänge, kamen beim zweiten Vorbereitungsspiel der Andernacher Fußballerinnen gegen den künftigen Zweitliga-Konkurrenten SGS Essen zum Einsatz. Da auch der Bundesliga-Absteiger mit einem großen – und weitgehend neu zusammengestellten – Kader kam, einigte man sich auf eine verlängerte Spielzeit von vier Mal 30 Minuten.