2:4-Niederlage gegen Essen „Doppelschicht“ für Bäckermädchen Stefan Kieffer 09.07.2026, 18:05 Uhr

i Magdalena Schumacher führt ab dieser Saison, gemeinsam mit Vanessa Zilligen, die SG 99 Andernach an. Norina Tönges

In einem packenden Testspiel unterlag Andernach gegen Bundesliga-Absteiger Essen mit 2:4. Trotz energischem Angriffspressing und sehenswerten Toren blieb der Erfolg aus.

Insgesamt 18 Spielerinnen, darunter alle drei Torfrauen sowie sechs der sieben Neuzugänge, kamen beim zweiten Vorbereitungsspiel der Andernacher Fußballerinnen gegen den künftigen Zweitliga-Konkurrenten SGS Essen zum Einsatz. Da auch der Bundesliga-Absteiger mit einem großen – und weitgehend neu zusammengestellten – Kader kam, einigte man sich auf eine verlängerte Spielzeit von vier Mal 30 Minuten.







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