Diese Chance wollte sich der FFC Montabaur keinesfalls entgehen lassen und die Ladys packten sie beim Schopf: Timo Klugers Schützlinge dürfen nach dem 3:0-Erfolg gegen den SC Siegelbach im DFB-Pokal vom großen Los träumen.

Volksfeststimmung in Eschelbach: Wer zum DFB-Pokal Play Off zwischen dem FFC Montabaur und dem SC Siegelbach einen Parkplatz am Sportgelände ergattern konnte, hatte entweder großes Glück oder war schon lange vor Spielbeginn vor Ort.

Die Gastgeberinnen gewannen mit 3:0 (2:0) und qualifizierten sich dadurch für die Hauptrunde im DFB-Pokal. Hierbei ist es durchaus möglich, dass der nächste Gegner ein Bundesligist sein kann. Das wäre dann der absolute Höhepunkt der Vereinsgeschichte.

Vor mehr als 300 Zuschauern liefen die Mannschaften auf den Platz, begleitet von Einlaufkindern und passender Begrüßungsmusik. Allen Akteurinnen sowie den Offiziellen merkte man eine gewisse Nervosität an, die sich jedoch auf dem Platz schnell legte. Fast hätte die Torjägerin Marie Fischer in der 2. Minute schon zugeschlagen, nachdem sie mit einer weiten Vorlage auf die Reise geschickt worden war. Doch ihr Schuss strich am Tor der Gäste vorbei. Als dann Marie Fischer einen Pass von Anna Pies mit dem Kopf auf Laetitia Theis verlängerte, traf diese zum 1:0 (8.).

Montabaur bemühte sich nachzulegen, doch vor allem ihre schnelle Mittelstürmerin wurde in diesen Situationen von drei Gegnerinnen attackiert. Als dann die Gäste aus der Pfalz einen Montabaurer Angriff nicht final klären konnten, war wiederum Laetitia Theis zur Stelle und erhöhte mit einem satten Schuss aus zehn Metern auf 2:0 (13.).

Wer dachte, dass damit schon alles klar war, sah sich getäuscht. Siegelbach setzte alles daran zu verkürzen, doch die Angriffe wurden von der aufmerksamen Montabaurer Defensive abgewehrt. Hier ist vor allem Anna Pies zu nennen, die nicht nur Ruhepol war, sondern auch das Spiel von hinten steuerte, wie zum Beispiel bei einer weiten Vorlage auf Fischer, deren Schuss jedoch von Siegelbachs Torfrau Jasmin Heger gekonnt pariert wurde (21.). Bis zur Halbzeitpause spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab, ohne für Gefahr vor den Toren zu sorgen.

In der 52. Minute wurde Kim Fischer im FFC-Tor erstmals ernsthaft geprüft, einen Kopfball aus kurzer Distanz von Lisa Schüler wehrte sie aber sicher ab. Als nach einer Stunde das Spiel vor sich hinplätscherte und Siegelbach aufkam, forderte Montabaurs Trainer Timo Kluger lautstark mehr Engagement von seinem Team. Versuche von Anna Pies und Marie Fischer führten nicht zum Erfolg (70., 72.). Mit der Einwechslung von Marie Hof bekam die Partie wieder mehr Zug. Nach zwei gelungenen Paraden von Kim Fischer war es dann die ebenfalls eingewechselte Luna Helwing, die einen zweiten Ball zum 3:0 in die Maschen setzte (90.+3).

Timo Kluger war nach dem Schlusspfiff mehr als happy: „Ich bin stolz auf mein Team. Es war zwar nicht unser bestes Spiel, aber doch ein sehr wichtiger Sieg. Jetzt freuen wir uns auf die nächste Runde und sind gespannt auf den Gegner, der durchaus ein Bundesligist sein kann.“

FFC Montabaur: K. Fischer – Beck, Pies, Lauer, Dillenburg – Frensch, Weidung (85. Mohrs), Bange – Theis (67. Hof), Talarek (46. Helwing), M. Fischer.