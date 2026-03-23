Fußball-Rheinlandliga
Diezer Keeperin Sarah Kolter ist mehrfach im Bilde
Torfrau Sarah Kolter erwies sich beim 4:0-Heimsieg gegen Rengsdorf einmal mehr als sicherer Rückhalt des SV Diez-Freiendiez.
Torfrau Sarah Kolter erwies sich beim 4:0-Heimsieg gegen Rengsdorf einmal mehr als sicherer Rückhalt des SV Diez-Freiendiez.
ANDREAS HERGENHAHN. Hergenhahn

Den Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez ist weiter am heimischen Wirt schwer beizukommen: Beim 4:0 gegen den Tabellensechsten SV Rengsdorf gelang im achten Anlauf bereits der siebte Heimdreier.

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Gegen den erwartet spielstarken und intensiv auftretenden Tabellensechsten SV Rengsdorf behielten die von Sascha Baier und Björn Dietrich angeleiteten Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez am Wirt mit 4:0 (2:0) die Oberhand und festigten Rang vier im Oberhaus des Verbandes.

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