Den Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez ist weiter am heimischen Wirt schwer beizukommen: Beim 4:0 gegen den Tabellensechsten SV Rengsdorf gelang im achten Anlauf bereits der siebte Heimdreier.
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Gegen den erwartet spielstarken und intensiv auftretenden Tabellensechsten SV Rengsdorf behielten die von Sascha Baier und Björn Dietrich angeleiteten Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez am Wirt mit 4:0 (2:0) die Oberhand und festigten Rang vier im Oberhaus des Verbandes.