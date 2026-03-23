Fußball-Rheinlandliga Diezer Keeperin Sarah Kolter ist mehrfach im Bilde Stefan Nink 23.03.2026, 10:34 Uhr

i Torfrau Sarah Kolter erwies sich beim 4:0-Heimsieg gegen Rengsdorf einmal mehr als sicherer Rückhalt des SV Diez-Freiendiez. ANDREAS HERGENHAHN. Hergenhahn

Den Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez ist weiter am heimischen Wirt schwer beizukommen: Beim 4:0 gegen den Tabellensechsten SV Rengsdorf gelang im achten Anlauf bereits der siebte Heimdreier.

Gegen den erwartet spielstarken und intensiv auftretenden Tabellensechsten SV Rengsdorf behielten die von Sascha Baier und Björn Dietrich angeleiteten Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez am Wirt mit 4:0 (2:0) die Oberhand und festigten Rang vier im Oberhaus des Verbandes.







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