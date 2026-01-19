Volksbank-Hallencup in Diez Diez-Freiendiez erweist sich als guter Gastgeber Stefan Nink 19.01.2026, 11:40 Uhr

i Lange musste sie verletzungsbedingt passen, doch jetzt trifft sie wieder ins Schwarze: Lisa Kilian hat hier Maß genommen und bringt den SV Diez-Freiendiez im Spiel um Platz 3 gegen den MFFC Wiesbaden mit 1:0 in Führung. Andreas Hergenhahn

Zwei Tage lang stand die Halle im Sportzentrum am Wasserwäldchen im Zeichen der Kickerinnen. Technische Kabinettstückchen, Tore en masse und faire Begegnungen hatten so ziemlich alles zu bieten, was Herzen der Fußballfreunde höher schlagen lässt.

Die DJK SSG Darmstadt hat sich bei der 11. Auflage des Volksbank-Rhein-Lahn-Limburg Hallencups der Frauen, das der SV Diez-Freiendiez am Wochenende im Sportzentrum am Wasserwäldchen in bewährter Form organisierte, in die Siegerlisten eingetragen. Die Südhessinnen, die unter freiem Himmel mit gleich drei Mannschaften am Spielbetrieb der Verbands-, Gruppen- und Kreisoberliga teilnehmen und qualitativ ein entsprechend breites Spektrum anbieten ...







