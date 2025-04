Gegensätzliche Woche für die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr: Nach dem 2:1-Heimerfolg als Außenseiterinnen gegen den zweitplatzierten 1. FC Saarbrücken sind die Kurstädterinnen am Sonntag (14 Uhr) beim abgeschlagenen Regionalliga-Schlusslicht SV Dirmingen klar favorisiert.

„Natürlich sollte es ein Pflichtsieg sein, und am besten macht man dabei auch etwas für das Torverhältnis“, sagt SC13-Trainern Anne-Kathrine Kremer. Im Hinspiel gelang dies beim 7:0 auch sehr gut. „Gerade auswärts kann die Aufgabe dort im Saarland auch unangenehm sein. Das wissen wir aus den letzten Jahren“, warnt Kremer.

In der Liga haben die Kurstädterinnen bei vermeintlich leichterem Restprogramm den dritten Platz fest im Blick. Das zweite Ziel dieser Spielzeit ist noch der Gewinn des Rheinlandpokals. In 14 Tagen steht dort dann das nächste Pflichtspiel beim Ligarivalen TuS Issel an. „Natürlich wollen wir im Pokal weiter kommen. Wir wollen den Schwung aus der Liga erhalten und mitnehmen“, macht Kremer deutlich. Personell muss beim Gastspiel in Eppelborn etwas umgestellt werden. Marisol Kröncke, Stefanie Lotzien sowie Ann-Kathrin Goltermann fehlen privat verhindert.