Ohne Trainer Julian Mach muss die DSG Breitenthal versuchen, den Pflichtdreier im Abstiegskampf in Ludwigshafen einzufahren.

Auf die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal wartet eine entscheidende Aufgabe im Abstiegskampf. Beim 1.FFC Ludwigshafen – momentan Tabellenzehnter und damit zwei Ränge vor der DSG – steht am Sonntag (15 Uhr) ein „Sechs Punkte-Spiel“ im Kampf um den Klassenverbleib an. Mit 18 Zählern rangieren die Gastgeberinnen fünf Zähler vor der DSG, die den Rückstand auf zwei Punkte verkürzen könnten, und dabei den SC Siegelbach II (diesmal spielfrei) in der Tabelle überflügeln würde.

Die Chancen stehen nicht schlecht für das Team von Julian Mach, das im Hinspiel mit 5:2 triumphierte, und durch den guten Auftritt gegen Göcklingen auch wieder das nötige Selbstvertrauen gesammelt hat. Dieser Einsatzwille, wie im Göcklingen-Spiel gezeigt, wird auch auf dem Kunstrasenplatz in Oggersheim nötig sein – ein Zähler wäre dabei definitiv zu wenig. Trainer Mach fehlt allerdings. Der Coach kickt zeitgleich für den SV Mittelreidenbach. Tabea Hatmann, die Vorsitzende der DSG coacht.