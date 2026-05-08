Kleiner Angstgegner kommt Die SG 99 Andernach III liegt dem SV Holzbach nicht Mirko Bernd 08.05.2026, 12:37 Uhr

i Symbolbild dpa

Für den SV Holzbach läuft alles auf den zweiten Platz am Ende der Saison in der Frauen-Rheinlandliga hinaus. Daran soll auch Angstgegner SG 99 Andernach III nichts ändern.

Mit der Meisterschaft beschäftigen sich die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach nicht mehr. Fünf Punkte auf Tabellenführer FSG Serrig aufzuholen bei noch drei Spielen, ist unrealistisch, zumal bei den Gegnern, die noch auf Serrig warten. Auf den Zweiten wartet am Sonntag (14 Uhr) daheim mit der SG 99 Andernach III ein kleiner Angstgegner.







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