0:2-Niederlage gegen Wörrstadt Die Nostalgie-Taktik der DSG Breitenthal geht auf 16.11.2025, 10:04 Uhr

i DSG-Spielführerin Svenja Siegel spielte eine altmodische Libera und war maßgeblich daran beteiligt, dass es Spitzeneiter TuS Wörrstadt in Breitenthal schwer hatte. Michael Greber

Die DSG Breitenthal lieferte Spitzenreiter TuS Wörrstadt einen großartigen Kampf und setze dabei auf eine eher altmodische Taktik.

Die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal zogen sich gegen den ungeschlagenen Tabellenführer TuS Wörrstadt zu Hause gut aus der Affäre. Am Ende stand trotzdem eine 0:2-Niederlage. DSG-Trainer Julia Mach setzte auf eine „Nostalgie-Taktik“.Die Breitenthalerinnen spielten mit Libera Svenja Siegel und Vorstopperin Norina Purper und machten dem Spitzenreiter so das Leben schwerer als erwartet.







