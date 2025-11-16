Die Nostalgie-Taktik der DSG Breitenthal geht auf

Die DSG Breitenthal lieferte Spitzenreiter TuS Wörrstadt einen großartigen Kampf und setze dabei auf eine eher altmodische Taktik.
Die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal zogen sich gegen den ungeschlagenen Tabellenführer TuS Wörrstadt zu Hause gut aus der Affäre. Am Ende stand trotzdem eine 0:2-Niederlage. DSG-Trainer Julia Mach setzte auf eine „Nostalgie-Taktik“.Die Breitenthalerinnen spielten mit Libera Svenja Siegel und Vorstopperin Norina Purper und machten dem Spitzenreiter so das Leben schwerer als erwartet.