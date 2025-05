Wenn Schlusslicht SG Kirn/Kirn-Sulzbach noch einmal etwas Zählbares holen will, dann dürfte die Chance am Samstag um 17 Uhr bei Fortuna Göcklingen um einiges größer sein als eine Woche später gegen Spitzenreiter FSV Mainz 05 II. „Die Mädels hätten noch mal ein kleines Erfolgserlebnis verdient“, findet SGK-Trainer Markus Schaaf. Für seine Fußballerinnen lief es nach ihrer Rückkehr in die Verbandsliga alles andere als rund, und die Wahrscheinlichkeit, den letzten Platz noch verlassen zu können, ist äußerst gering.

In personeller Hinsicht bleibt es eng, doch die Spielerinnen, die zur Verfügung stehen, kämpfen. Das soll auch beim Tabellen-Achten, der seine Heimspiele in Insheim austrägt, so bleiben. „Wir wollen die Runde ordentlich abschließen und versuchen, noch mal die bestmögliche Leistung abzurufen“, sagt Schaaf. Im Hinspiel unterlag sein Team unglücklich mit 1:3, weil es, wie so oft in dieser Spielzeit, seine Tormöglichkeiten nicht nutzte.