Einen enorm wichtigen „Zitter-Dreier“ schafften die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal bei ihrem ersten Heimspiel der Saison. Beim 3:2 gegen Phönix Bellheim gab die DSG in der Schlussviertelstunde durch unnötige Nachlässigkeiten den Dreier fast noch aus der Hand. Dabei hatte alles so gut begonnen, als Anne Becker-Siegel nach sehr guter Vorarbeit von Joana Friedrich schon früh zur 1:0-Führung traf (5.). Richtig Sicherheit kam dadurch bei Julian Machs Team aber nicht auf: Immer wieder gab es Unkonzentriertheiten, von denen eine schnell zum Ausgleich führte. Schützin war die quirlige Sophie Linßen, die DSG-Torfrau Kathrin Claßen-Meier überlupfte (12.).

„In der Schlussviertelstunde haben wir komplett die Ordnung verloren“

DSG-Coach Julian Mach

Die Gastgeberinnen ließen sich aber dadurch nicht beirren und kamen bereits zur Hälfte der ersten Halbzeit zu einem scheinbar komfortablen 3:1-Vorsprung, für den Joana Friedrich mit einer schönen Einzelleistung zum 2:1 (17.) – und Anne Becker-Siegel mit einem Foulelfmeter zum 3:1 sorgten (23.). Die DSG hatte die Partie nun im Griff – zu harmlos wirkten die Gäste bei ihren Angriffsbemühungen. Der ausgezeichnet leitende Schiedsrichter Stefan Rennert hatte mit der fairen Partie keine Mühe und hielt mit klugen Entscheidungen einen flüssigen Spielverlauf aufrecht.

In den ersten 20 Minuten nach dem Seitenwechsel versäumte es die DSG mehrfach, das Spiel zu entscheiden. Gäste-Torfrau Caroline Müller zeichnete sich dabei aus. Bedingt durch mehrere Auswechslungen ging bei der DSG die Überlegenheit total verloren, und es schlichen sich vermehrt Konzentrationsfehler ein, die die Gäste jedoch vorerst nicht zu nutzen wussten. Doch spätestens nach Yannika Kowatzkis 2:3-Anschlußtreffer in der Schlussphase (80.) begann in der DSG-Abwehr die „große Flatter“. Aber das Team rettete schließlich den so wichtigen Dreier mit Hängen und Würgen über die Zeit. „In der Schlussviertelstunde haben wir komplett die Ordnung verloren“, analysierte Julian Mach.