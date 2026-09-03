Auswärtsspiel in Kottweiler Die DSG-Vorsitzende steht an der Seitenlinie 03.09.2026, 14:39 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Duelle mit Angstgegnern reißen nicht ab: Erneut spielt die DSG Breitenthal gegen ein Team, gegen das sie bereits längere Zeit ohne Dreier ist.

Eine richtungsweisende Partie zweier personell gebeutelter Teams steht für Frauenfußball-Verbandsligist DSG Breitenthal bei seiner Auswärtsbegegnung am Samstag um 18 Uhr beim SV Kottweiler-Schwanden an.Die Gastgeberinnen, die in der Vorsaison lange vorne in der Tabelle mitspielten und am Ende auf Rang vier abschlossen, haben mit nur einem Zähler aus drei Partien einen klassischen Fehlstart hingelegt.







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