Gastspiel beim SC Siegelbach Die DSG Breitenthal muss den Bus vorm Tor parken Sascha Nicolay 17.09.2026, 15:05 Uhr

i Die eine oder andere Idee, wie die DSG Breitenthal beim SC Siegelbach gewinnen könnte, hat Trainer Julian Mach schon. Aber die Umsetzung wird ganz schwierig. Hähn Joachim. Joachim Hähn

In der Fußball-Verbandsliga treffen die Frauen der DSG Breitenthal auf den Tabellen-Vierten SC Siegelbach. Bei einer Niederlage droht die fünfte Pleite in Serie, während das Heimteam nach vorn will.

Die fünfte Niederlage in Folge droht Frauenfußball-Verbandsligist DSG Breitenthal am Samstag um 18 Uhr beim aktuellen Tabellen-Vierten SC Siegelbach, der mit nur einer Niederlage aus den ersten fünf Partien gut in die Saison gestartet ist. Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Regionalliga will das Team aus dem Kaiserslauterner Stadtteil vorne mitmischen, hat zuletzt allerdings gegen den von Björn Peters trainierten FFV Ingelheim im Spitzenspiel ...







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