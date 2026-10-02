SV Holzbach empfängt VfL Trier Die beste Abwehr soll die beste Torjägerin stoppen Mirko Bernd 02.10.2026, 10:30 Uhr

i Auf dem Simmern Kunstrasen wollen sich die Holzbacherinnen um Helen Röhrig (in Schwarz-Weiß) und Trainer Michael Tannhäuser am Sonntag gegen den VfL Trier durchsetzen. Christian Kiefer

Der SV Holzbach will seine Position in der Frauen-Rheinlandliga mit einem Sieg gegen den VfL Trier festigen. Dafür muss die beste Abwehr der Klasse am Sonntag die beste Torjägerin der Liga stoppen.

Für die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach steht nach einem spielfreien Wochenende in der Liga ein Heimspiel an, das man getrost als Spitzenspiel titulieren kann. Oder Verfolgerduell, wie man möchte. Jedenfalls empfängt der Zweite Holzbach den Dritten VfL Trier am Sonntag um 14 Uhr auf dem Kunstrasen am Simmerner Schulzentrum.







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