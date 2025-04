Als wäre die Situation bei Verbandsligist SG Kirn/Kirn-Sulzbach nicht schon schwer genug, spitzt sich die personelle Lage weiter zu. Die Ausfallliste beim Schlusslicht ist bedingt durch Verletzungen, Krankheit, Urlaub und berufliche Verpflichtungen lang. SGK-Trainer Markus Schaaf hofft, für das Spiel am Samstag wenigstens elf Fußballerinnen zusammenzubekommen.

Das erschwert die Aufgabe, die der SG ab 18 Uhr in Kirn-Sulzbach bevorsteht, zusätzlich. Zu Gast ist im 1. FFC Niederkirchen (3.) ein spielstarkes Team. „Für uns geht es darum, die Verbandsliga-Saison sauber runterzuspielen. Mit unserem dünnen Kader ist das natürlich schwer“, sagt Schaaf und fügt an: „Gegen so einen Gegner hat man nur eine Chance, wann man selbst 130 Prozent gibt und der Gegner vielleicht ein paar Prozentpunkte weniger.“ Schon im Hinspiel war sein Team knapp besetzt gewesen und musste die Partie nach der schweren Verletzung von Vanessa Vögel (Kreuzbandriss) in Unterzahl beenden.