Der TuS Wörrstadt versenkt die DSG mit 13:0

Überhaupt keine Aktien hatte die DSG Breitenthal in ihrem Heimspiel in der Frauenfußball-Verbandsliga gegen Titelanwärter TuS Wörrstadt. Am Ende gewannen die Gäste sage und schreibe 13:0 und überboten damit sogar ihren Hinrundenerfolg. Da war die DSG mit einem 0:12 davongekommen. Mit dem Kantersieg hat der TuS Wörrstadt die Tabellenführung übernommen.

Die DSG ging auch noch ersatzgeschwächt in das ungleiche Duell. Sieben Minuten hielt das Team von Trainer Julian Mach das „Zu-Null“, doch dann eröffnete Jana Hunsinger den Torreigen der Klatsche. Elena Scheuer (12.), Laura Weinel (25.), Xueer Chen (26.) und Suzana Selimovic (35.) erhöhten bis zur Halbzeitpause auf 5:0.

Im zweiten Abschnitt schraubten Jana Hunsinger (48./50.), Lisa-Marie Rebholz (56./77.), Suzana Selimovic (66.) sowie Marie-Claire Müller (86./90.) das Ergebnis auf 13:0 hoch. „Die DSG war wirklich völlig chancenlos“, bestätigte Sprecherin Sara Lang.