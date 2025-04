Die Rückkehr in die Verbandsliga hatten sich die Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach ganz anders vorgestellt. Mit nur acht Punkten aus 18 Partien droht dem Aufsteiger direkt wieder der Abstieg.

Viele Möglichkeiten bleiben den Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach nicht, um die rote Laterne abzugeben. Wollen sie in der Verbandsliga Boden gutmachen, müssen sie am Samstag (18 Uhr) gegen den SC Siegelbach II gewinnen. Ein Punkt wäre im Kellerduell mit dem Drittletzten, das in Kirn-Sulzbach ausgetragen wird, zu wenig.

„Es ist unsere letzte Chance, noch mal ranzukommen. Und so werden wir das Spiel auch angehen“, betont SGK-Trainer Markus Schaaf und ergänzt: „Sollten wir nicht gewinnen, dann dürfte es das gewesen sein.“ Er ist überzeugt, dass allen der Ernst der Lage bewusst ist. Allerdings geht es auch für den Gast, der offenbar wie die Kirnerinnen Personalsorgen hat, um alles. Beide Teams sagten ihre Partien am Ostersonntag ab. „Die Kadersituation ist bei uns jetzt etwas entspannter, aber es wird wieder ein zusammengewürfelter Haufen sein wie gegen Niederkirchen“, berichtet Schaaf und hofft, dass sich sein Kollektiv ähnlich gut verkauft wie unlängst gegen das Spitzenteam.