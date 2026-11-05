Holzbachs Rivale hat spielfrei Der Jäger kann näher an den Gejagten Saarburg ranrücken Mirko Bernd 05.11.2026, 14:15 Uhr

i Können die Holzbacherinnen um Fabienne Kahlstadt (links) auch den SV Rengsdorf austanzen am Sonntag? Wenn ja, rückt der Tabellenzweite bis auf zwei Punkte an den spielfreien Spitzenreiter Saarburg heran. B&P Schmitt. https://redaktion.rhein-zeitung.net/topic/1061658/

Der SV Holzbach kann in der Frauen-Rheinlandliga bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Saarburg herankommen. Und hätte noch eine Partie in der Hinterhand. Aber ein Selbstläufer wird das Spiel in Rengsdorf, zumal ohne Alina Kuhn, nicht.

Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach gefallen sich in der Rolle des Jägers. Die wird der Tabellenzweite auch nach dem Spieltag noch innehaben, denn, egal wie die Partie am Sonntag um 13 Uhr beim Zweiten SV Rengsdorf ausgehen wird: Spitzenreiter wird der TuS Fortuna Saarburg bleiben, der Holzbacher Rivale hat turnusmäßig spielfrei in der 13-köpfigen Klasse.







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