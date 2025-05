In der Verbandsliga kämpfen die Fußballerinnen der DSG Breitenthal und der SG Krn/Kirn-Sulzbach Fußball auch am Wochenende wieder um den Klassenverbleib. Für Schlusslicht Kirn scheint es ein aussichtsloser Kampf zu sein, während die Breitenthalerinnen grundsätzlich noch hoffen, sich diesmal aber wenig ausrechnen.

Die letzte Auswärtspartie dieser Saison führt die DSG nämlich am Sonntag um 18.30 Uhr auf dem Schott-Kunstrasenplatz nach Mainz zum bisher ungeschlagenen Spitzenreiter FSV Mainz 05 II – dem unter der Woche noch die Wörrstädter 0:1-Heimniederlage gegen Niederkirchen so richtig in die Karten spielte. Dort dürfte es für das Team von Trainer Julian Mach aller Wahrscheinlichkeit nach nichts zu holen geben. Schon im mit 1:9 verlorenen Hinspiel letzten November war ein Klassenunterschied zu spüren. Immerhin ist die DSG eines der wenigen Teams, die einen Treffer gegen die vorzügliche Mainzer Defensive erzielen konnte, die gerade mal zehn Gegentore in 22 Partien erhalten hat. Die DSG dagegen weist bereits 97 Gegentore auf – und es steht zu befürchten, dass die Zahl nach dieser Begegnung dreistellig sein wird.

SG Kirn/Kirn-Sulzbach kämpft weiter

Wenn Schlusslicht SG Kirn/Kirn-Sulzbach noch einmal etwas Zählbares holen will, dann dürfte die Chance am Samstag um 17 Uhr bei Fortuna Göcklingen um einiges größer sein als eine Woche später gegen Mainz 05 II. „Die Mädels hätten noch mal ein kleines Erfolgserlebnis verdient“, findet SGK-Trainer Markus Schaaf. Für seine Fußballerinnen lief es nach ihrer Rückkehr in die Verbandsliga alles andere als rund, und die Wahrscheinlichkeit, den letzten Platz noch verlassen zu können, ist äußerst gering. In personeller Hinsicht bleibt es eng, doch die Spielerinnen, die zur Verfügung stehen, kämpfen. Das soll auch beim Tabellen-Achten, der seine Heimspiele in Insheim austrägt, so bleiben. „Wir wollen die Runde ordentlich abschließen und versuchen, noch mal die bestmögliche Leistung abzurufen“, sagt Schaaf.