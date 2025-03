Auf einen Abstiegsrang gerutscht ist die DSG Breitenthal in der Fußball-Verbandsliga der Frauen. Schnell von dort wieder weg möchte das Team um Trainer Julian Mach mit einem Sieg beim SV Kottweiler-Schwanden.

Am Samstag, um 18 Uhr, gastieren die Fußballerinnen der DSG Breitenthal in der Verbandsliga beim SV Kottweiler-Schwanden. Die Gastgeberinnen haben aktuell sieben Punkte mehr auf dem Konto als die DSG. Sie stehen mit 19 Punkten auf Platz sieben der Tabelle, während die DSG nach der hohen 0:13-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den TuS Wörrstadt mit zwölf Zählern wieder den ersten denkbaren Abstiegsplatz innehatt.

Die Breitenthalerinnen brauchen also dringend Punkte, um sich aus der gefährlichen Zone wieder nach oben zu schaffen. Hoffnung gibt das 3:3-Unentschieden im Hinspiel, als die DSG einen 1:3-Rückstand wettmachen konnte sowie eine bessere Kaderbesetzung im Vergleich zum letzten Wochenende. Ein Dreier wäre auch deshalb wichtig, weil sich mit dem TuS Heltersberg und dem 1. FFC Ludwigshafen zwei direkt DSG-Kontrahenten im Abstiegskampf im direkten Duell gegenüberstehen.