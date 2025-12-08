Nachhaltige Aktion gestartet Das große Ziel: Mehr Mädchen und Frauen sollen kicken Olaf Paare 08.12.2025, 12:42 Uhr

i Dany Spindler und das DFB-Maskottchen Paule am Stand der Aktion DFB-Assist auf dem Betzenberg. Im Hintergrund ist die legendäre Nummer 27 des Meisenheimers Marco Reich zu sehen. Spindler

Dany Spindler weiß, wovon sie spricht. Seit vielen Jahren bearbeitet sie das Thema Frauen- und Mädchenfußball in ihrem Verein. Nun startet sie als SWFV-Verantwortliche mit dem DFB-Assist eine auf mehrere Jahre angelegte Kampagne.

Einen besseren Rahmen hätte es kaum geben können. Beim Nations-League-Finale der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in Kaiserslautern wurde der DFB-Assist im Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV) gestartet, das vielleicht größte und nachhaltigste Projekt der vergangenen Jahre im Frauenfußball.







