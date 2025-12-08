Das große Ziel: Mehr Mädchen und Frauen sollen kicken

Dany Spindler weiß, wovon sie spricht. Seit vielen Jahren bearbeitet sie das Thema Frauen- und Mädchenfußball in ihrem Verein. Nun startet sie als SWFV-Verantwortliche mit dem DFB-Assist eine auf mehrere Jahre angelegte Kampagne.
Einen besseren Rahmen hätte es kaum geben können. Beim Nations-League-Finale der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in Kaiserslautern wurde der DFB-Assist im Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV) gestartet, das vielleicht größte und nachhaltigste Projekt der vergangenen Jahre im Frauenfußball.