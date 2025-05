Nachdem sich das Team bei den vergangenen Gastspielen beim VfL Trier immer recht schwergetan hatte und ohne Zählbares zurückkehrte, zeigten die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez diesmal von der ersten bis zur letzten Minute eine souveräne Leistung und gewannen in Heiligkreuz mit 5:0 (1:0) auch in der Höhe verdient. Damit geht vier Spieltage vor Ultimo das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze weiter.

Der zu Umstellungen gezwungene Tabellenführer von Lahn und Aar legte an der Mosel offensiv los wie die Feuerwehr. Bereits in der 5. Minute netzte Leni Bilkizi eine Flanke von Charlotte Wuth per Direktabnahme zur frühen Führung ein.

Primus lässt ein halbes Dutzend Hochkaräter liegen

In der Folge wurde die VfL-Offensive bereits im Keim erstickt, sodass bis zum Pausenpfiff kein einziger Torabschluss der Triererinnen zu verzeichnen war. Da der Primus seinerseits aber ein halbes Dutzend Hochkaräter liegen ließ, blieb die Partie zunächst offen.

Auch die 2. Hälfte begann mit einem frühen Treffer der Diezerinnen. Nachdem Sabrina Bierwage in Hallbzeit 1 noch Chancen versiebt hatte, markierte sie sehenswertem Lupfer das 0:2 (52.). Die Vorentscheidung leitete dann Neuzugang Angelina Spitzer (JSG Lahntal) ein, die Charlotte Wuth per Schnittstellenpass in Szene setzte. Wuth schob die Kugel abgeklärt zum 0:3 ein (60.). Das 0:4 war ein weiterer Hingucker. Nach einer kurz ausgeführten Ecke und anschließender Hereingabe traf Kapitänin Laura Heiler per Dropkick (88.). Den Schlusspunkt setzte dann Lisa Kilian, die ihre kurze Torflaute beendete (89.).

Fazit von SV-Trainer Sascha Baier: „Kompliment für einen couragierten, intensiven, taktisch disziplinierten und dominanten Auftritt unseres Teams.“

SV Diez-Freiendiez: Stockenhofen, A. Schuster, Kunz (70. Cetin), Bassin, M. Schuster, Wuth, Mahlert, Heiler, Bilkizi, Kilian, Bierwage (54. Spitzer).

Nächste Aufgabe für den SV Diez-Freiendiez: am kommenden Sonntag, 14.30 Uhr, am Wirt gegen die SG Vulkania.