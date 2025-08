Was für ein Traumjob: Hans-Joachim Blum aus Waldalgesheim sorgte bei der Frauenfußball-EM in der Schweiz dafür, dass die deutschen Stars stets das richtige Dress trugen.

Millionen Deutsche haben in den vergangenen Wochen in die Schweiz zum deutschen Fußball-Nationalteam der Frauen geschaut. Ein Mann aus Waldalgesheim war mittendrin im Geschehen. Hans-Joachim Blum, der Vorstand Sport der Alemannen, fungierte als Zeugwart des deutschen Teams.

„Es war ein tolles, unvergessliches Erlebnis. Vor allem das Medienaufkommen ist viel größer als bei anderen Nationalteams“, erzählt Blum nach seiner Rückkehr aus der Schweiz und fügt an: „Meine Frau hat mir erzählt, dass in Deutschland immer wieder berichtet wurde, dass da ein richtiges Team auf dem Platz steht, und das kann ich nur bestätigen. Der Zusammenhalt innerhalb der Nationalmannschaft ist riesig. Alle hatten ein Ziel, und alle haben ihren Teil dazu beigetragen, dieses Ziel zu erreichen.“

Blum war für die Trainingseinheiten verantwortlich

Der Part von Blum und seinem Betreuerkollegen Steve Smith lässt sich einfach zusammenfassen: Sie sorgen dafür, den Spielerinnen den Rücken freizuhalten, damit sich diese auf den Fußball konzentrieren können. „Ich hatte mich mit Steve so abgesprochen, dass ich fürs Training und für den Tag vor dem Spiel verantwortlich bin, er hat sich dann auf den Spieltag fokussiert. Und das hat wunderbar geklappt“, berichtet Blum. Die Zeugwarte tauschen sich dafür mit dem Trainerteam aus, fragen, welche Utensilien benötigt werden und welche Kleidung dafür die Passende ist. Dann bereiten die Betreuer alles vor, bestücken die Plätze der Fußballerinnen und achten auch akribisch auf Besonderheiten, die einzelne Positionen oder Spielerinnen betreffen. Die Zeugwarte haben somit das Vergnügen im Heiligsten der Spielerinnen, der Kabine, wirbeln zu dürfen.

Blum ist bereits seit einigen Jahren für den Deutschen Fußball-Bund nebenberuflich tätig. „Unter den Zeugwarten des DFB ist es gute Sitte, dass wir uns gegenseitig vertreten, wenn mal einer verhindert ist“, erzählt Blum. So kam es, dass er vor einigen Jahren bei einem Turnier der U16-Juniorinnen in Portugal einen Kollegen vertrat und die Teammanagerin Jessica Ewald kennenlernte. „Offensichtlich habe ich meine Sache ganz gut gemacht, denn Jessica, die mittlerweile zum A-Team der Frauen aufgestiegen ist, hat mich im Januar kontaktiert, ob ich mir einen Einsatz bei der Frauen-EM vorstellen könnte“, erzählt der Waldalgesheimer.

Auch seine Frau engagiert sich als Betreuerin

Bedingung war, dass Blums Stammtätigkeit bei der U19-Nationalmannschaft der Männer nicht leidet. Zudem musste der Termin natürlich privat und beruflich passen. „Ich habe direkt mit meiner Frau und meinem Chef bei der Stadt Mainz gesprochen. Beide haben sofort ihr Okay gegeben, sodass ich innerhalb von 24 Stunden zugesagt habe“, erzählt Blum, dessen Frau Kathleen selbst fußballbegeistert ist und sich als Betreuerin der Verbandsliga-Fußballer des SVA engagiert.

Die Entscheidung, für die Frauen-EM zuzusagen, sollte Hans-Joachim Blum, den alle „Blumi“ nennen, nicht bereuen. „Es war einfach großartig, die EM auf diesem Niveau mitzuerleben“, erklärt der Waldalgesheimer und fügt an: „Ich bin auch im Team sehr gut aufgenommen worden.“ Nationaltrainer Christian Wück kannte Blum bereits von einer Israel-Reise mit einem männlichen Team. Doch auch im Kreis der Spielerinnen war Blum schnell integriert. Kein Wunder, schließlich ist der Waldalgesheimer auch im täglichen Leben und speziell in seinen vielschichtigen Tätigkeiten für die Alemannia ein Menschenfänger, der offen auf andere zugeht und diese begeistern kann. Zwischendrin blieb auch Zeit für einige Erkundungen in der Schweiz, so besuchte das Betreuerteam das offizielle Fifa-Museum am Teamstandort-Zürich.

„Ich war total begeistert über die Bedingungen dort, richtig krass.“

Hans-Joachim Blum über die Bedingungen im Basecamp in Herzogenaurach

Im Rahmen der EM-Tätigkeit lernte Blum auch das sogenannte Basecamp von Adidas in Herzogenaurach kennen, in dem schon die Männer-Nationalmannschaft während der EM im vergangenen Jahr gelebt hat. Die Frauen nutzten es vor dem Abflug in die Schweiz als Vorbereitungsort. „Ich war total begeistert über die Bedingungen dort, richtig krass“, schwärmte Blum, doch auch das Teamhotel in Zürich ließ keine Wünsche offen. Das Hotel hatte den Ruf eines Partyhotels. „Davon haben wir aber nicht viel mitbekommen. Wir hatten mehrere Stockwerke, einen Fitnessraum und ein Restaurant mit eigenen Köchen für uns. Dort konnte sich das Team optimal auf die Spiele vorbereiten“, berichtet der Waldalgesheimer.

Blum reiste stets vor dem Team an den jeweiligen Spielort, bereitete im Spieltagshotel und für das Abschlusstraining alles vor. „Da war vor allem zu beachten, dass wir nur Kleidung und Utensilien ohne Verbandswerbung verwenden, weil die Uefa das wegen ihrer eigenen Sponsoren untersagt. Ab und zu haben wir dann zwar mal ein VW-Emblem irgendwo entdeckt, aber das ließ sich dann schnell entfernen“, nennt Blum eine Detailarbeit.

Die Partien verfolgte er vom Spielfeldrand aus, nach dem Sieg nach Elfmeterschießen im packenden Viertelfinale gegen Frankreich feierte er mit dem Team auf dem Rasen, umarmte Wück innig. „Alles bei dieser WM lief hochprofessionell ab. Das hat mir imponiert, und so macht dann auch unsere Arbeit großen Spaß“, bilanzierte der Waldalgesheimer.