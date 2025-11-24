Holzbach-Partie abgesagt Beim Aufwärmen setzt in Rübenach der Schneefall ein 24.11.2025, 13:08 Uhr

i Gruppenfoto in Spielmontur vor dem "weißen Grün" in Rübenach: Die Partie des SV Holzbach wurde während des Aufwärmens in Rübenach abgesagt. SV Holzbach

Michael Tannhäuser hatte es kommen sehen, aber der Gegner Rübenach lehnte den Vorschlag des Holzbacher Trainers ab. So setzte wie prognostiziert der Schneefall in Rübenach am Sonntagnachmittag ein und verhinderte die Partie in der Rheinlandliga.

Um 16.15 Uhr am Sonntag wollten die Fußballerinnen des Tabellenführers SV Holzbach gerade ihr Aufwärmprogramm starten für das Auswärtsspiel um 17 Uhr in der Rheinlandliga beim Schlusslicht FV Rübenach. Just in dem Moment setzte der Schneefall ein. „Nach fünf Minuten war der Kunstrasen schneebedeckt, an ein Spiel war nicht zu denken, der Schiedsrichter hat die Partie dann auch direkt abgesagt“, sagte Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser, der ...







