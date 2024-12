Andernach empfängt Sand Bei SG99-Frauen herrscht große Hoffnung Stefan Kieffer 06.12.2024, 12:02 Uhr

i Eine nicht alltägliche Perspektive: Das 1:0 gegen den SC Freiburg II vor sieben Wochen war der letzte Sieg der Andernacher Fußballerinnen (in Blau) in der 2. Bundesliga. Die auf einem Abstiegsplatz stehende SG 99 will nun unbedingt im Heimspiel am Sonntag gegen den SC Sand punkten. Norina Toenges

In dieser Saison läuft es bislang noch nicht gut für die Andernacher Frauen: Torflaute, Trainerwechsel, Abstiegsplatz - im Heimspiel gegen den SC Sand soll nun die Wende eingeleitet werden.

Zwei Spieltage vor dem Ende der Vorrunde belegen die Fußballerinnen der SG 99 Andernach in der Tabelle der 2. Bundesliga einen Abstiegsplatz, den sie im Falle eines Sieges gegen den Ex-Erstligisten SC Sand am Sonntag (14 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz in Mendig verlassen könnten.

