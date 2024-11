Montabaur gegen Bad Neuenahr Bei Minusgraden ist der FFC heiß aufs kleine Derby 22.11.2024, 00:00 Uhr

i Frank Rath (rechts) und Timo Kluger peilen zum Auftakt der Rückrunde mit ihrem FFC einen Sieg gegen Bad Neuenahr an. Andreas Hergenhahn

Mit der Frage, ob der Kunstrasen an der Horresser Waldschule bis Sonntagnachmittag wieder frei von Schnee ist, wollte sich Frank Rath vom 1. FFC Montabaur vor dem Heimspiel gegen den SC Bad Neuenahr gar nicht beschäftigen.

„Das Wetter kann noch so fies sein, die Mädels ziehen immer voll mit, manche sogar in kurzen Hosen“, ist der Trainer des 1. FFC Montabaur erstaunt, mit welch großem Enthusiasmus seine Mannschaft sich ins Zeug legt, um in der Frauen-Regionalliga eine gute Rolle zu spielen.

