SG 99 mit guten Erinnerungen Bayern München II gastiert im Andernacher Stadion Stefan Kieffer 09.10.2025, 15:01 Uhr

i Nicht nur wegen ihres Ausgleichstreffers krönte sich Maren Weingarz zur besten Andernacher Spielerin beim 1:1 in Bochum. Auch mit ihrem Vorwärtsdrang brachte die linke Außenbahnspielerin das Spiel der Bäckermädchen voran. Norina Toenges. Norina Tönges

Die Erinnerungen an die Spiele gegen den FC Bayern München II sind bei den Andernacher Fußballerinnen äußerst gut – auch im Heimspiel hofft die SG 99 wieder auf drei Punkte.

Auch nach sechs Spieltagen in der 2. Bundesliga haben sich die Fußballerinnen der SG 99 Andernach noch kein stabiles Polster zu den Abstiegsrängen zugelegt. Zwar zeigt die Tendenz nach oben, die 0:7-Pokalpleite gegen Erstligist RB Leipzig mal ausgenommen, doch auch beim jüngsten 1:1 beim Tabellendritten VfL Bochum war die Andernacher Offensivabteilung nicht eben vom Spielglück verwöhnt.







