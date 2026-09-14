Diezer Frauen erneut Remis Baiers Ärger: Für eine Notbremse gibt’s lediglich Gelb Stefan Nink 14.09.2026, 12:36 Uhr

i SV-Neuzugang Jana-Maria Rahn (am Ball) wurde zweimal elfmeterreif gebremst, doch die Pfeife der Unparteiischen blieb jeweils stumm. Andreas Hergenhahn

Die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez entwickeln sich in der Rheinlandliga zu Remis-Spezialistinnen. Beim 1:1 gegen den SC 13 Bad Neuenahr II teilte sich das Team vom Wirt bereits zum dritten Mal in dieser Saison die Zähler mit der Konkurrenz.

Die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez warten in der Rheinlandliga weiter auf den ersten Dreier der Saison. Am Sonntag mussten sich die Ladys vom Wirt gegen die Reserve des SC 13 Bad Neuenahr mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Sascha Baier reaktiviert Torhüterin Katrin Pechout Da alle 3 etatmäßigen Torhüterinnen fehlten, konnte SV-Coach Sascha Baier mit Katrin Pechout eine ehemalige SVlerin reaktivieren, die danach unter anderem die Trikots ...







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