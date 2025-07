Baier handelt sich so manchen Korb ein

Diez. Lange durften die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez vom großen Wurf träumen. Die am traditionsreichen Wirt beheimateten Kickerinnen hatten die Regionalliga ins Visier genommen, mussten dann aber letztlich dem FC Urbar den Vortritt lassen und kamen als Vizemeister des Verbandes ins Ziel.

Kopf-an-Kopf und zumeist sogar punktgleich mit den Urbarerinnen lagen die SV-Ladys an der Tabellenspitze. Mit unserem torlosen Remis beim Regionalliga-Absteiger SV Holzbach aber vergeigten Laura Heiler und Co. den Platz an der Sonne, während sich der FCU keine Blöße mehr gab. „Da war mir angesichts des lösbaren Restprogramms von Urbar klar: Das war’s“, hatte SV-Trainer Sascha Baier das Titelrennen bereits zwei Spieltage vor Ultimo für beendet erklärt.

„Wir haben uns nicht hängen lassen und nichts verschenkt.“

SV-Trainer Sascha Baier war froh, dass sein Team nicht in den Abstiegskampf eingriff.

Und er sollte recht behalten. Seine Schützlinge kamen anschließend gegen die dritte Welle der SG 99 Andernach nicht über ein mageres 2:2 hinaus, während der Primus seine Pflichtaufgaben löste. Nachdem die erste Enttäuschung verflogen war, rafften sich die SV-Fußballerinnen aber nochmals auf und beendeten die Runde nach dem 3:2-Arbeitssieg beim TuS Weitefeld-Langenbach mit dem respektablen zweiten Platz. Und was Baier fast noch wichtiger war: „Wir haben uns nicht hängen lassen und nichts verschenkt. Denn hätte Weitefeld das Spiel gegen uns gewonnen, wären sie in der Klasse geblieben. Wir wollten uns aber nicht nachsagen lassen, dass wir in den Kampf um den Klassenerhalt unsportlich eingegriffen hätten.“

i Björn Dietrich (vorne) und Sascha Baier bilden am Wirt mit Individualtrainer und Physio Kevin Fischer sowie Torwarttrainer Christian Meinert ein starkes Gespann. ANDREAS HERGENHAHN

Das ist nun alles bereits Schnee von gestern. Seit 7. Juli bereiten sich die Freiendiezerinnen schon wieder auf die neue Runde vor – und haben einen kleinen personellen Umbruch zu bewältigen. Einen Tag vor Ende der Wechselfrist meldete sich für Baier und seine Mitstreiter überraschend Sabrina Bierwage mit unbekanntem Ziel ab. Künftig nicht mehr zur Verfügung stehen auch die routinierten Zwillinge Andrea und Monika Schuster, die ihre aktive Laufbahn beenden. Die einst vom SC Dortelweil in der Wetterau nach Freiendiez gekommene Michelle Schmidt hat ebenfalls ihre Koffer gepackt.

Potenzielle Kandidatinnen ziehen andere Optionen vor

Somit müssen Bauer und sein Assistent Björn Dietrich künftig ohne ein bewährtes Quartett auskommen. Die Suche nach Neuzugängen wäre um ein Vielfaches leichter gewesen, hätte der SV den Sprung auf die dritthöchste nationale Leistungsstufe geschafft. „Wir hatten gute und viel versprechende Gespräche mit potenziellen Kandidatinnen geführt. Die Regionalliga ist für viele ambitionierte Fußballerinnen ein sehr gutes Argument für eine Veränderung“, sagt Baier. Er handelte sich nach dem geplatzten Aufstiegstraum jedoch einige Körbe ein und musste erkennen, dass die Anziehungskraft der Rheinlandliga bei weitem nicht mit der Regionalliga konkurrieren kann. Die Folge: Im Werben um frisches Blut blieb dem SV trotz des ausgeprägten baierschen Netzwerks das Nachsehen. Junge ambitionierte Fußballerinnen erlagen beispielsweise dem Werben des eifrig grasenden und alles abgreifenden Neu-Zweitligisten Mainz 05, der mit einer neu zusammengestellten U19 in der attraktiven DFB-Nachwuchsliga vertreten ist. Die etwas älteren Kandidatinnen aus der Region verdingen sich dann zumeist bei Regionalligisten wie eben jenem FC Urbar oder dem 1. FFC Montabaur.

So blieb dem SV nichts anderes übrig, als mit Lilli Dietrich, Angelina Isola, Sophia Schick, Charlotte Bingel und der vom SV Aumenau gekommenen Angelina Spitzer fünf junge Kräfte in den Kader zu nehmen, denen mittelfristig einiges zugetraut wird. Ob der SV Diez-Freiendiez gleich wieder zu den Topteams der Rheinlandliga gehören wird, bleibt abzuwarten. Für Baier sind mit dem FC Bitburg und dem SV Holzbach alte Bekannte die aussichtsreichsten Anwärter auf die pole position. Der Ehrgeiz seiner Mannschaft ist ungeachtet dessen groß. „Die Mädels wollen vorne mitspielen. Ob’s dafür reicht, werden wir sehen.“