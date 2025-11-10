Baier-Elf gibt alles, ist aber gegen Primus chancenlos

Dass es für die mit vielfachem Ersatz in den Hunsrück gefahrenen Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez bei Tabellenführer SV Holzbach schwer werden würde, war schon im Vorfeld klar. Der Kick wurde zur klaren Angelegenheit.
Mit stark ersatzgeschwächtem Kader war beim Spitzenspiel der Rheinlandliga für die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez beim SV Holzbach nichts drin. Der Gast vom Wirt kehrte mit einer 0:3-Niederlage in die Heimat zurück.Die fast mit voller Kapelle angetretenen Hunsrückerinnen dominierten auf tiefem, rutschigem Rasen, auf dem kein ansehnlicher Kick zustande kam.