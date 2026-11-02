Diez verliert 0:4 in Saarburg Baier-Elf geht nach zwei Doppelschlägen leer aus Stefan Nink 02.11.2026, 12:03 Uhr

i Die Diezerinnen mussten die Überlegenheit des Spitzenreiters aus Saarburg anerkennen und konzentrieren sich nun auf die anstehenden Aufgaben. Andreas Hergenhahn

Dass die Trauben beim Tabellenführer und amtierenden Rheinlandmeister TuS Fortuna Saarburg für die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez hoch hängen würden war zu erwarten. So hakte der Außenseiter die 0:4-Niederlage in der Fremde zügig ab.

Die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez unterlagen zwar erwartungsgemäß beim Tabellenführer und amtierenden Rheinlandmeister TuS Fortuna Saarburg, zogen sich aber unter den aktuellen sportlichen Umständen beim 0:4 (0:2) achtbar aus der Affäre. Abgefälschter Schuss schlägt im Diezer Kasten ein Die Gastgeberinnen dominierten zwar das Geschehen, klare Chancen blieben aber durch diszipliniertes Verteidigen der Ladys vom Wirt aus. Lediglich ...







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