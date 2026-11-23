Der Start in die Runde verlief zwar sehr holprig, doch inzwischen sind die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez wieder in Bestform. Mit dem überzeugenden 4:1 (1:1) fügten sie dem ambitionierten SV Holzbach die erste Saisonniederlage bei.
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Die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez haben zum Abschluss der Hinrunde in der Rheinlandliga ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt: Das Team von Sascha Baier und Maxim Massold fügte dem Tabellenzweiten SV Holzbach mit 4:1 (1:1) die erste Saisonniederlage zu, wodurch die Aufstiegsambitionen der Gäste vom Hunsrück einen herben Dämpfer erhielten.