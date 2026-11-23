Dietrich und Kilian treffen Baier-Elf düpiert den Tabellenzweiten SV Holzbach Stefan Nink 23.11.2026, 09:15 Uhr

i Lilli Dietrich bewies in dieser Szene nicht nur Köpfchen, sondern stellte mit einem Traumtor in den rechten Winkel für den SV Diez-Freiendiez die Weichen gegen den SV Holzbach auf Sieg. Andreas Hergenhahn

Der Start in die Runde verlief zwar sehr holprig, doch inzwischen sind die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez wieder in Bestform. Mit dem überzeugenden 4:1 (1:1) fügten sie dem ambitionierten SV Holzbach die erste Saisonniederlage bei.

Die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez haben zum Abschluss der Hinrunde in der Rheinlandliga ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt: Das Team von Sascha Baier und Maxim Massold fügte dem Tabellenzweiten SV Holzbach mit 4:1 (1:1) die erste Saisonniederlage zu, wodurch die Aufstiegsambitionen der Gäste vom Hunsrück einen herben Dämpfer erhielten.







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