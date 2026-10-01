Nach Pokal gegen Freiburg Bäckermädchen wollen den Fluch endlich brechen Stefan Kieffer 01.10.2026, 10:00 Uhr

i Andernachs Carolin Schraa (weißes Trikot) trat im Pokal zum Strafstoß an und traf. Währenddessen schauen die Freiburgerinnen an der Linie genau. Norina Tönges

Andernach kämpft mutig gegen den SC Freiburg, verliert aber knapp. Trainerin Hawel sieht Potenzial für mehr. Bleibt das Tabellenbild trotz muskulärer Probleme unverändert?

Nur zwei Zweitligisten haben es geschafft, die erste Hauptrunde im DFB-Pokal zu überstehen. Alle anderen Vertreter des Unterhauses mussten sich gegen Erstligisten mehr oder weniger deutlich geschlagen geben. Zu Letzteren durfte sich auch die SG 99 Andernach zählen, die gegen den SC Freiburg an einer Überraschung schnuppern durfte und nur knapp mit 1:2 verlor.







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