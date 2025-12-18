SG 99 in Mendig gegen Viktoria Bäckermädchen: Babyfreude vor Duell mit Berlin-Projekt Stefan Kieffer 18.12.2025, 13:10 Uhr

i Das Andernacher Angriffsduo mit Carolin Schraa (links) und Isabel Pfeiffer, hier gegen Mönchengladbachs Fiona Itgenshorst, war beim 5:1 der Bäckermädchen gegen die Borussia nicht zu bremsen. Ob das dem FC Viktoria Berlin am Sonntag in Mendig gegen die SG 99 gelingt? Norina Tönges

Am Sonntag treffen in Mendig zwei Fußballwelten aufeinander: Hier die Frauen der SG 99 aus dem beschaulichen Andernach, dort der FC Viktoria aus der Metropole Berlin mit großen Plänen. In der Tabelle hat allerdings Andernach die Nase vorn.

Im letzten Spiel des Jahres erwartet Zweitligist SG 99 Andernach am Sonntag (14 Uhr) in Mendig einen Gegner aus einer anderen Fußballwelt. Nicht nur, weil der FC Viktoria Berlin aus einer Stadt kommt, die mehr als 100 Mal so viele Einwohner hat wie die beschauliche Heimat der Bäckermädchen, sondern auch, weil das Berliner „Start-Up-Projekt“ mit seinem selbst formulierten Ansinnen, „den Frauenfußball auf ein neues Niveau zu heben, hin zu mehr ...







Artikel teilen

Artikel teilen