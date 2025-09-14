Die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr eilen in der Regionalliga weiter von Sieg zu Sieg. Das 5:1 in Ober-Olm war der vierte Erfolg im vierten Spiel.

Die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr haben mit dem vierten Sieg in Serie die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest übernommen. Bei Schlusslicht SV Ober-Olm setzten sich die Kurstädterinnen mit 5:1 (1:1) durch.

Wieder aber stotterte der SC 13-Motor zu Beginn, und wie schon beim Derby gegen Montabaur sah sich die Mannschaft von Trainerin Anne-Kathrine Kremer einem Rückstand konfrontiert. In der 14. Minute war die Abwehr zu passiv und Ober-Olm kam durch einen Linksschuss aus 16 Metern durch Christine Hauk zum ersten Saisontor. Die Partie wirkte zerfahren, der SC 13 schlug aber schnell zurück. Magdalena Lang rutschte eine Flanke vom rechten Sechzehnereck über den Fuß und wurde so zum Torschuss. Die Ober-Olmer Keeperin war bereits auf dem Weg in die Mitte, kam so zu spät, der Ball schug oben rechts zum 1:1 ein. Bis zur Pause blieb es in der umkämpften Partie beim 1:1.

Offensive Wechsel beim SC 13 zahlen sich aus

Kremer wechselte zur Pause offensiv, und der Mut zahlte sich schnell aus. Die eingewechselte Stürmerin Sonja Bartoschek traf neun Minuten nach Wiederbeginn zum 2:1. In der 58. Minute erhöhte Kristin Rubröder nach einem Freistoß aus dem Gewühl heraus zum 3:1. Der SC 13 hatte die Partie nun vollends im Griff und legte in der Schlussphase nach. Nach einer Ecke von rechts durch Berna Tokmak stieg Paula Gau im Fünfer am höchsten und köpfte ein. Den Schlusspunkt zum 5:1 setzte Léa Daiz nach einem langen Ball. In der Schlusssekunde pochte der SC 13 noch auf Elfmeter, nachdem Katharina Pohs im Sechzehner zu Fall gebracht worden war. Statt dem Elferpfiff kam allerdings der Schlusspfiff.

„Wirklich ärgerlich, denn es kann ja auch auf das Torverhältnis ankommen. Insgesamt war es souverän, dennoch müssen wir dahin kommen, zwei gute Halbzeiten zu spielen. Nur eine wird nächste Woche gegen Saarbrücken nicht reichen“, meinte Kremer.

SC 13 Bad Neuenahr: Stambke – Lang, Schulte (46. Pohs), Schumann, Goltermann, Sürül, Gau, Kirst (75. Fuhs), Dickopf (46. Bartoschek), Daiz, Rubröder (66. Tokmak).