SC 13 und SG 99 II im Duell Bad Neuenahr will zur Feier des Stadions den Derbysieg Lutz Klattenberg 28.08.2026, 12:41 Uhr

i Die Ex-SC13-Spielerin Loredana Martini (am Ball), die nun für die SG 99 Andernach II spielt, sah am ersten Spieltag die Rote Karte und wird im Derby zwischen Bad Neuenahr und Andernach nicht im Apollinarisstadion auflaufen können. Tobias Jenatschek

Am zweiten Spieltag der Fußball-Regionalliga-Südwest trifft der SC 13 Bad Neuenahr fünf Jahre nach der Flut wieder im Apollinarisstadion im Rheinlandderby auf die SG 99-Reserve und will den Heimspieltag perfekt machen.

Die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr freuen sich ganz besonders auf den zweiten Spieltag in der Regionalliga Südwest. Denn der Samstag steht fünf Jahre nach der verheerenden Flut ganz im Zeichen der Wiedereröffnung des Apollinarisstadions. Passenderweise kommt es dabei zum sportlich reizvollen Rheinlandderby mit der Zweitvertretung der SG 99 Andernach, Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr.







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