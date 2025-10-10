Auswärts beim FC Urbar Bad Neuenahr will der Favoritenrolle gerecht werden Lutz Klattenberg 10.10.2025, 15:58 Uhr

i Der SC 13 Bad Neuenahr (in Weiß Paula Gau) will auswärts in Urbar die nächsten Punkte einfahren. Martin Gausmann

In der Frauenfußball-Regionalliga Südwest muss der SC 13 Bad Neuenahr zur Auswärtspartie beim FC Urbar. Nach dem Pokalaus unter der Woche gegen den 1. FFC Montabaur, sieht die Welt am Sonntag wieder anders aus, weiß Trainerin Anne-Kathrine Kremer.

Die Rheinlandduelle zwischen dem SC 13 Bad Neuenahr und dem 1. FFC Montabaur werden immer mehr zum Klassiker. In der zweiten Runde des Rheinlandpokals standen sich die Teams am Mittwochabend nun schon zum siebten Mal in den letzten 17 Monaten in einem Pflichtspiel gegenüber.







