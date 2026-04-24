Der SC 13 Bad Neuenahr will den vierten Tabellenplatz weiter festigen und trifft auf den FC Urbar, der zum Siegen verdammt ist, wenn er in der Frauen-Regionalliga bleiben will.
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Die Ausgangslage bei den Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr ist vor dem Regionalliga-Heimspiel am Samstag (13 Uhr) gegen den FC Urbar ähnlich wie in der Vorwoche: Der FCU liefert sich am Tabellenende mit dem letzten Gegner der Elf von SC-Trainerin Anne-Kathrine Kremer, dem SC Siegelbach, ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Nichtabstiegsplatz neun.