Gegner Urbar unter Druck
Bad Neuenahr will den vierten Platz festigen
Im Hinspiel siegte der SC 13 Bad Neuenahr (weiße Trikots) mit 2:0 gegen den FC Urbar (rote Trikots).
Im Hinspiel siegte der SC 13 Bad Neuenahr (weiße Trikots) mit 2:0 gegen den FC Urbar (rote Trikots).
Jörg Niebergall

Der SC 13 Bad Neuenahr will den vierten Tabellenplatz weiter festigen und trifft auf den FC Urbar, der zum Siegen verdammt ist, wenn er in der Frauen-Regionalliga bleiben will.

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Die Ausgangslage bei den Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr ist vor dem Regionalliga-Heimspiel am Samstag (13 Uhr) gegen den FC Urbar ähnlich wie in der Vorwoche: Der FCU liefert sich am Tabellenende mit dem letzten Gegner der Elf von SC-Trainerin Anne-Kathrine Kremer, dem SC Siegelbach, ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Nichtabstiegsplatz neun.

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