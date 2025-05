Die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr beschließen mit dem Heimderby am Sonntag (14 Uhr) gegen die SG 99 Andernach II ihre Saison in der Regionalliga Südwest, nicht aber die Saison in Gänze. In drei Wochen steht den Kurstädterinnen mit dem Rheinlandpokalfinale gegen den 1. FFC Montabaur noch ein letzter Höhepunkt bevor.

In der Liga hat der letzte Spieltag für den SC 13 und auch die Andernacherinnen eher statistischen Wert. Die Mannschaft von Trainerin Anne-Kathrine Kremer will den dritten Tabellenplatz verteidigen, die Reserve der SG 99 kann sich noch von Rang neun auf acht verbessern. „Die Top vier waren immer das Ziel, und das haben wir sehr souverän auch erreicht, mit dem besten Punkteschnitt, den wir in der Regionalliga bisher hatten. Wir hatten bei den Last-minute-Siegen sicherlich auch etwas Glück, haben gegen Issel und Montabaur aber auch unnötig Punkte hergegeben. Mit einem kompakteren Kader war es in der Rückrunde auch sehr angenehm, das hat für uns zu mehr Konstanz geführt“, resümiert Kremer die Saison.

Grandt, Kröncke und Peters werden verabschiedet

Der letzte Spieltag vor eigenem Publikum soll nun auch dazu genutzt werden verdiente Kräfte standesgemäß zu verabschieden. Drei Spielerinnen werden ihre Laufbahn beim SC 13 beenden. Nach zehn Jahren im roten Trikot wird Stefanie Grandt (geborene Lotzien) ihre Karriere beenden. Die frühere Kapitänin erlitt in der Hinrunde eine schwere Verletzung, kämpfte sich in den Kader zurück und hört nun auf. Marisol Kröncke wird sich auf ihr Medizinstudium konzentrieren und Nele Peters, in der Vergangenheit durch zwei Kreuzbandrisse zurückgeworfen, zieht aus beruflichen Gründen um. „Wir wünschen allen dreien das Beste und der ganze Verein bedankt sich für ihren Einsatz. Sie werden uns fehlen“, sagt Kremer.

Zwei Spielerinnen unterbrechen ihre Laufbahn: Angelina Weber und Franziska Wendel erwarten Nachwuchs. In Sachen Neuzugänge ist dieser Tage noch nichts fix. „Wir haben Spielerinnen im Probetraining und lassen uns dabei Zeit“, berichtet Kremer.