Bevor es für die Bad Neuenahrer Fußballerinnen am ersten Maiwochenende mit der Regionalliga weitergeht, steht das Rheinlandpokal-Halbfinale auf dem Programm. Gegner ist der TuS Issel.

Der dritte Platz in der Regionalliga Südwest und der Gewinn des Rheinlandpokals sind die klar formulierten Ziele der Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr. Am Sonntag (15.30 Uhr) steht nun nach kurzer Osterpause das Halbfinale des Pokalwettbewerbs auf dem Plan. Die Mannschaft von Trainerin Anne-Kathrine Kremer muss zum Ligarivalen TuS Issel – wieder einmal.

Über die letzten Jahre hat sich eine Rivalität zwischen den Rheinlandvertretern etabliert, in Liga und Pokal. Im Vorjahr hieß das Finale Issel gegen Bad Neuenahr, in der Saison 2023/2024 war es das Halbfinale. In beiden Fällen konnten sich die Eifelerinnen durchsetzen.

Finale ist am 14. Juni

In der Liga hatten die Kurstädterinnen zuletzt mehr Erfolg und gewannen das Hinspiel mit 5:0. Das Rückspiel erfolgt in zwei Wochen. Der Gegner im Finale, das am 14. Juni ausgetragen werden soll (Spielort noch nicht bekannt), steht schon fest. Mit dem 1. FFC Montabaur setzte sich der Regionalligist 1. FFC Montabaur gegen den FC Urbar durch.