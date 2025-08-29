Nach dem Auftaktsieg gegen Mainz geht es für die Bad Neuenahrer Fußballerinnen auswärts weiter. Der SC 13 gastiert beim deutschen Ü 32-Meister.

Am zweiten Spieltag der Regionalliga Südwest geht es für die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr zum frisch gebackenen deutschen Ü 32-Meister, zum 1. FC Riegelsberg. Am Sonntag (13 Uhr) gastiert die Elf von Trainerin Anne-Kathrine Kremer bei den Saarländerinnen, die in Berlin am vergangenen Wochenende überraschend den DM-Titel gewannen.

Da auch mehrere Regionalligaspielerinnen dem Ü 32-Kader angehörten, wurde das Saarlandduell mit dem 1. FC Saarbrücken verlegt. Die Kurstädterinnen fahren mit einem 3:0-Auftakterfolg gegen den FSV Mainz 05 II zum ersten Auswärtsspiel zum Sechstplatzierten des Vorjahres.

„Wir wissen ganz genau, was uns dort erwartet.“

Anne-Kathrine Kremer, Trainerin des SC 13 Bad Neuenahr, vor dem Auswärtsspiel in Riegelsberg

„Sechs, sieben Spielerinnen der Riegelsberger fallen in die Kategorie Ü 32. Dazu kommen auch Spielerinnen, die schon mal höherklassig unterwegs waren. Für uns ändert das aber nichts. Wir wissen ganz genau, was uns dort erwartet“, sagt Kremer. Immerhin ist Riegelsberg seit dem Aufstieg 2015 dauerhafter Ligakonkurrent des SC 13. „Ein kleiner Platz, bei dem es nur über die Zweikämpfe geht. Man muss sich auf ein Kampfspiel einstellen, das wahrscheinlich sehr eng werden wird“, weiß Kremer.

Zwar gewann der SC 13 sechs der vergangenen achten Duelle und unterlag lediglich ein Mal, aber viele Tore gab es dabei allerdings nie. Zwei Treffer Differenz waren stets das Maximum. „Wir haben für uns zunächst die ersten Lehren aus dem Auftakt gezogen. Wir müssen mit unterschiedlichen Spielphasen noch besser umgehen, uns taktisch auch umstellen können. Ansonsten können wir absolut auf dieser Leistung aufbauen“, blickt Kremer zurück.

Japanerin Maya Sakamoto soll im September für SC 13 spielen

Personell ergeben sich einige wenige Veränderungen. Yaren Sürül und Sina Fuhs werden fehlen, Celine Dickopf ist zurück im Kader. Gute Neuigkeiten gibt es bei Maya Sakamoto. Die Japanerin, Sommerneuzugang vom DJK Südwest Köln, die aufgrund bürokratischer Hürden noch in der Heimat weilt, wird nun in der zweiten Septemberwoche in Bad Neuenahr erwartet.