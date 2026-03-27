SC 13 ohne Druck Bad Neuenahr stellt sich in Saarbrücken hinten rein Lutz Klattenberg 27.03.2026, 11:07 Uhr

i Gegen Ober-Olm tauchten Celine Dickopf (links) und der SC 13 Bad Neuenahr häufig vorm gegnerischen Tor auf, beim Auswärtsspiel in Saarbrücken wollen die SC 13-Frauen erst einmal defensiv sicher stehen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Regionalliga trifft der SC 13 Bad Neuenahr auf Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken. Trotz personeller Engpässe hoffen die Kurstädterinnen auf eine Überraschung gegen die ungeschlagenen Gastgeberinnen.

Am Sonntag (14 Uhr) gastieren die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr beim Regionalliga-Primus 1. FC Saarbrücken im Ludwigsparkstadion. Die ungeschlagenen Saarländerinnen sind der Konkurrenz bereits auf elf Punkte enteilt – und bei noch sieben zu absolvierenden Partien zweifelt längst niemand mehr am Titelgewinn, den Aufstieg muss sich die Mannschaft von Ex-Profi Taifour Diane aber dann in einem Aufstiegsspiel gegen die Titelträgerinnen der ...







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