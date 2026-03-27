In der Regionalliga trifft der SC 13 Bad Neuenahr auf Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken. Trotz personeller Engpässe hoffen die Kurstädterinnen auf eine Überraschung gegen die ungeschlagenen Gastgeberinnen.
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Am Sonntag (14 Uhr) gastieren die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr beim Regionalliga-Primus 1. FC Saarbrücken im Ludwigsparkstadion. Die ungeschlagenen Saarländerinnen sind der Konkurrenz bereits auf elf Punkte enteilt – und bei noch sieben zu absolvierenden Partien zweifelt längst niemand mehr am Titelgewinn, den Aufstieg muss sich die Mannschaft von Ex-Profi Taifour Diane aber dann in einem Aufstiegsspiel gegen die Titelträgerinnen der ...