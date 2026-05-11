Kirst mit 30-Meter-Tor
Bad Neuenahr lässt Andernachs Reserve keine Chance
Das 1:0 durch Paula Gau (stehend) für den SC 13: Andernachs Torfrau Sophia Hilgert ist zum ersten Mal geschlagen.
Das 1:0 durch Paula Gau (stehend) für den SC 13: Andernachs Torfrau Sophia Hilgert ist zum ersten Mal geschlagen.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Regionalliga Südwest triumphieren Bad Neuenahrs Fußballerinnen mit 4:1 über Andernach II und erobern Platz vier zurück. Herausragend: Evelyn Kirsts 30-Meter-Treffer. Spannung pur im Apollinarisstadion.

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Die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr haben das vorletzte Heimspiel der Saison in der Regionalliga Südwest erfolgreich gestalten können und Revanche genommen für die Hinspielniederlage gegen die SG 99 Andernach II. Im Apollinarisstadion gewann die Elf von Trainerin Anne-Kathrine Kremer mit 4:1 (1:1) und holte sich damit auch den vierten Tabellenplatz zurück.

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