Ein Treffer war zu wenig für den 1. FFC Montabaur, um das nächste Duell gegen den Dauerrivalen SC 13 Bad Neuenahr für sich zu entscheiden. Nach dem 1:0 im Pokalfinale hieß es in der Regionalliga nun 1:2 aus Sicht der Westerwälderinnen.

Es bleibt dabei: Spiele zwischen dem 1. FFC Montabaur und dem SC 13 Bad Neuenahr sind stets heiß umkämpft und finden in der jüngeren Vergangenheit immer einen Sieger, der nur ein Tor mehr erzielt als die unterlegene Mannschaft. Zum fünften Mal in Folge war dies nun bereits der Fall. Hatte zuletzt im Finale um den Rheinlandpokal der Frauen noch der FFC knapp mit 1:0 die Nase vorn, mussten sich die Westerwälderinnen bei der Neuauflage des Regionalliga-Klassikers am Sonntagnachmittag in Bad Neuenahr mit 1:2 (1:0) geschlagen geben.

Helwing besorgt „verdiente“ Pausenführung

„Ich muss der Mannschaft ein großes Lob zollen“, stellte Timo Kluger seinen Ausführungen zum Spiel eine klare Aussage voran. „Denn die Vorzeichen waren alles andere als optimal.“ Die Grippe ging um beim FFC, der dadurch nur zwei Ersatzspielerinnen fürs Feld und eine zweite Torfrau auf der Bank hatte. Je länger das Spiel gedauert habe auf dem „Riesenplatz“, desto deutlicher sei die angespannte Personalsituation erkennbar gewesen. Das bedeute im Umkehrschluss aber auch, dass Montabaur zunächst absolut auf Augenhöhe war.

„Die erste Halbzeit war von unserer Seite sehr gut“, stellte Kluger fest. Dass sein Team zur Pause mit 1:0 vorne lag, fand der FFC-Coach „verdient“. Nach Vorarbeit von Marie Fischer hatte deren Sturmpartnerin Luna Helwing kurz vor der Pause vollendet (40.). Nach dem Wechsel gab der alte Rheinlandrivale von der Ahr dann aber schnell seine Antwort, indem Sonja Bartoschek einen Distanzschuss im diesmal von Julia Schürmann gehüteten Gästetor unterbrachte (47.). „Unglücklich“ sei dieser Ausgleich gewesen, meinte Kluger, der ferner mit ansehen musste, wie der SC 13 „immer mal wieder gute Aktionen nach vorne“ hatte.

„Letztlich ist es nur die Torausbeute, über die man reden kann. Aber insgesamt hat die Mannschaft alles gegeben, vor allem vor dem Hintergrund der vielen Ausfälle.“

Timo Kluger, Trainer 1. FFC Montabaur

Doch auch sein Team erarbeitete sich Möglichkeiten, fünf davon seinen „keine 0-8-15-Chancen“ gewesen, sondern hätten durchaus zu Treffern führen können. Marie Fischer und Jessica Walther kamen je zweimal aussichtsreich zum Abschluss, dazu hätte Luna Helwing einen weiteren Treffer erzielen können. Weil das nicht gelang, bedeutete das 2:1 durch Kristin Susanne Rubröder (78.) Montabaurs zweite Niederlage in Folge. Überbewerten wollte Trainer Timo Kluger das Ergebnis aber nicht. „Letztlich ist es nur die Torausbeute, über die man reden kann. Aber insgesamt hat die Mannschaft alles gegeben, vor allem vor dem Hintergrund der vielen Ausfälle.“

1. FFC Montabaur: Schürmann – Beck, Lauer, Pies, Dillenburg – Theis (78. Noll), Bange, Limbach (75. Walther), M. Hof – M. Fischer, Helwing.