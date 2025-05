Das war eine souveräne Vorstellung der Bad Neuenahrer Fußballerinnen: In Worms gab’s ein 6:0 – und ab dem 4:0 spielte der SC 13 auch noch in Überzahl.

Auch im letzten Auswärtsspiel der Saison in der Regionalliga Südwest waren die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr erfolgreich. Beim VfR Wormatia 08 Worms setzte sich die Elf von Trainerin Anne-Kathrine Kremer klar mit 6:0 (5:0) durch. Es war der siebte Auswärtssieg der Kurstädterinnen, die aus ihren elf Spielen in der Fremde nun 22 Punkte geholt haben.

In Worms hatte der SC 13 so gut wie gar keine Probleme. Zwei frühe Treffer durch Evelyn Kirst (4.) und Léa Daiz (8.) ebneten den Weg zum verdienten Erfolg. Kurze Zuordnungsprobleme im Zentrum bekam der SC 13 mit einer Umstellung auch schnell in den Griff. Die Wormserinnen zeigten sich schnell gefrustet, haderten mit sich und dem konsequenten Unparteiischen Marcel Laque. Der zeigte mehrfach Gelb – und Romy Gajdera gleich doppelt. Nach Meckern und Foulspiel spielte der VfR ab der 38. Minute in Unterzahl.

Bei 4:0-Führung und Überzahl war’s zugunsten des SC 13 entschieden

Da hatte die Bad Neuenahrerin Sonja Bartoschek bereits das 3:0 erzielt (28) und Berna Tokmak mit einem strammen Schuss von der Sechzehnerkante das 4:0 (33.). Bartoschek legte kurz vor der Pause noch das 5:0 nach (43.). Damit war die Partie entschieden.

Der SC 13 hatte nach der Pause eine Doppelchance, zu erhöhen, war jedoch dabei zu nachlässig. Nach einem Dreifachwechsel verflachte die Partie ein wenig. Die eingewechselte Yaren Sürul traf in der 84. Minute zum 6:0-Endstand. „Alles in allem eine sehr souveräne Vorstellung von uns. Etwas inkonsequent im Abschluss, denn wir hätten hier auch durchaus zweistellig gewinnen können“, meinte Kapitänin Daiz.

SC 13 Bad Neuenahr: Wenzl – Lotzien, Gau, Goltermann, Kirst (54. Sürül), Dickopf, Tokmak, Daiz, Pohs, Kröncke (54. Rubröder), Bartoschek (54. Fuhs).