Die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr haben ihre Saison in der Regionalliga Südwest mit einem 3:0 (2:0)-Heimsieg über die SG 99 Andernach II erfolgreich beendet und den dritten Platz gesichert. Die Anspannung bei den Kurstädterinnen bleibt aber hoch. In drei Wochen steht noch das Rheinlandpokalfinale in Asbach gegen den 1. FFC Montabaur an.

Das letzte Heimspiel dieser Spielzeit im Apollinarisstadion gegen die Andernacherinnen stellte aber schon einmal einen würdigen Abschiedsrahmen für verdiente Kräfte dar. Als Trainerin Anne-Kathrine Kremer in der 75. Minute Kapitänin Stefanie Lotzien und Marisol Kröncke vom Platz holte, war die Partie bereits entschieden. Die Spielerinnen standen Spalier, und so manche Träne floss.

Lotzien und Kröncke zeigen noch einmal ihren Wert

„Es ist einfach etwas anderes, wenn Spielerinnen die Schuhe an den Nägel hängen, statt nur den Verein zu wechseln“, sagte Kremer. Zuvor zeigten beide Spielerinnen ihren Wert noch einmal deutlich. Kröncke assistierte beim 1:0 durch Katharina Pohs nach fünf Minuten. Das 3:0 in der 49. Minute markierte Kröncke dann auch noch selbst. Das 2:0 erzielte Sonja Bartoschek in der 31. Minute nach Vorlage von Léa Daiz.

„Wir haben uns heute, auch aufgrund der Abschiede, noch einmal richtig ins Zeug gelegt und verdient gewonnen. Offensiv war es teils aber zu umständlich. Mit Platz drei sind wir nun sehr zufrieden. Vollends zufrieden mit dieser Saison bin ich aber nur, wenn wir in drei Wochen dann auch den Rheinlandpokal holen“, erklärte Kremer.

SC 13 Bad Neuenahr: Wenzl – Lotzien (75. Fuhs), Rubröder (49. Kirst), Goltermann (49. Lang), Dickopf (48. Schumann), Gau, Tokmak, Daiz, Pohs, Kröncke (75. Sürül), Bartoschek.