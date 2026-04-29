Spannung in der Regionalliga Südwest: Der SC 13 Bad Neuenahr trifft auf den Tabellenzweiten SV Elversberg. Mut und Offensivgeist sollen Punkte bringen, um Platz vier zu sichern. Überraschungen nicht ausgeschlossen!
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Nach zuletzt zwei Siegen ohne Gegentor erwartet die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr in der Regionalliga Südwest eine schwere Auswärtsaufgabe. Die Elf von Trainerin Anne-Kathrine Kremer gastiert am Sonntag (14 Uhr) beim SV Elversberg. Die Saarländerinnen haben auf dem zweiten Tabellenplatz fünf Zähler mehr auf dem Konto als die Kurstädterinnen.