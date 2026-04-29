Platz vier ist das Ziel Bad Neuenahr gastiert in Elversberg Lutz Klattenberg 29.04.2026, 15:34 Uhr

i Voller Fokus auf den Ball: Celine Dickopf vom SC 13 Bad Neuenahr. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Spannung in der Regionalliga Südwest: Der SC 13 Bad Neuenahr trifft auf den Tabellenzweiten SV Elversberg. Mut und Offensivgeist sollen Punkte bringen, um Platz vier zu sichern. Überraschungen nicht ausgeschlossen!

Nach zuletzt zwei Siegen ohne Gegentor erwartet die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr in der Regionalliga Südwest eine schwere Auswärtsaufgabe. Die Elf von Trainerin Anne-Kathrine Kremer gastiert am Sonntag (14 Uhr) beim SV Elversberg. Die Saarländerinnen haben auf dem zweiten Tabellenplatz fünf Zähler mehr auf dem Konto als die Kurstädterinnen.







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